Volta de Oscar ao São Paulo na estreia na Libertadores é incerta

O São Paulo, por enquanto, ainda não sabe se poderá contar com a volta do meia Oscar na estreia da equipe na Conmebol Libertadores. O duelo acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. O camisa 8, que até a semana passada vinha treinando entre os titulares, foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Por isso, ele tem realizado tratamento no CT da Barra Funda. No entanto, seu retorno aos gramados ainda não tem data definida.

“Deus queira que sim (que Oscar jogue). Mas não quero acelerar o processo da volta. Vocês nunca vão me ouvir falar em apressar a recuperação de um jogador lesionado. Isso já aconteceu com Pablo, com Lucas e agora com Oscar. Dessa forma, precisamos ter cautela e seguir trabalhando”, – lamentou, ao comentar as recentes lesões no elenco.

Por conta disso, o jogador passará por novas avaliações antes da viagem para Córdoba, que acontecerá no início da semana.

Enquanto isso, no último jogo contra o Sport, Zubeldía escalou Marcos Antônio como titular em um esquema 3-5-2. Na segunda etapa, contudo, fez alterações táticas, sacou um dos zagueiros e ajustou a equipe para um 4-3-3, com Ferreirinha posicionado pela esquerda.

A boa atuação do meia Matheus Alves, por outro lado, pode representar uma nova alternativa para o treinador. Além disso, Ferreira e Ryan Francisco também participaram de parte do confronto no sábado, o que amplia ainda mais as opções para a equipe.

“Esses 20 dias foram essenciais para que esses meninos se preparassem e estivessem prontos para contribuir. Afinal, o elenco é curto, e precisamos de soluções dentro do próprio grupo”, destacou o técnico.

