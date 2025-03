Maricá vai ter estádio de futebol para 30 mil torcedores

A Prefeitura de Maricá anunciou que a cidade terá uma nova arena de futebol. O Estádio Municipal João Saldanha terá capacidade para 30 mil torcedores e se baseia num projeto do escritório de Oscar Niemeyer, que administra as obras deixadas pelo famoso arquiteto brasileiro. Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do mundo, morreu em 2012, deixando trabalhos inéditos.

O plano da arena, que ficará em Ponta Negra, custa R$ 22 milhões. Além disso, a prefeitura ainda vai arcar com os custos da construção. O estádio vai ocupar uma área de 50 mil metros quadrados e também terá lojas, bares e restaurantes.

O jornalista e técnico de futebol João Saldanha dará nome à arena. Gaúcho de Alegrete, ele morreu aos 73 anos, em 12 de julho de 1990, em Roma, na Itália. Como treinador, entrou para a história do Botafogo ao comandar o time campeão carioca de 1957. Além disso, foi o técnico da Seleção Brasileira que garantiu a classificação para a Copa de 1970, em que o Brasil viria a ser campeão no México. Porém, teve que deixar a função antes da competição. Saldanha disse que não aceitou indicações de jogadores feitas pelo presidente Emilio Garrastazu Médici em plena ditadura militar, o que lhe custou o cargo.

Novo estádio deve ficar pronto até 2028

O estádio faz parte de um pacote de 10 projetos encomendados pelo município num valor total de R$ 73 milhões. Além do estádio, vão ser erguidos um centro administrativo para a prefeitura, um centro de convenções, o Hotel Maricá, o Museu de Arte, Teatro Municipal, Memorial João Goulart, Monumento à Paz e Teatro Ballet de Cuba, além de quiosques na orla.

Assim, a prefeitura espera que a inauguração do estádio seja até o fim de 2028.

Maricá subiu para a elite em 2024 pela primeira vez

O Maricá foi campeão da Segundona em agosto de 2024 e subiu à elite pela primeira vez . A conquista foi com vitória nos pênaltis sobre o Olaria, por 3 a 1, no dia 25 de agosto, num estádio que também leva o nome de João Saldanha, em Cordeirinho. Essa arena de Maricá foi inaugurada em 2023 e está prestes, portanto, e só comporta 3 mil pessoas. Com o novo estádio, para 30 mil, o Maricá espera incentivar mais os seus torcedores a acompanhar os jogos do time.

