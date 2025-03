Fotos da nova camisa do Corinthians vazam na internet

As imagens da nova camisa do Corinthians para a temporada 2025/2026 já circulam na internet. No X (antigo Twitter), o perfil ‘Sneaker Market RO’ divulgou duas fotos do uniforme que o Timão utilizará a partir do segundo semestre deste ano. Dessa forma, cresce a expectativa para que o clube, juntamente com a Nike – fornecedora do material esportivo –, realize o lançamento oficial no mês de abril.

A nova camisa, por sua vez, traz como principal inspiração a conquista do Mundial de Clubes de 2000, que completou 25 anos em janeiro. Para reforçar essa homenagem, o design aposta em detalhes marcantes: enquanto as mangas e os ombros aparecem na cor preta, o peito mantém o tradicional branco. Além disso, o escudo, que geralmente fica no lado esquerdo, desta vez está centralizado, o que confere um toque especial à peça.

Embora normalmente vazem fotos falsas, dessa vez, a informação é que, inegavelmente, são autênticas. A Nike, fornecedora de material esportivo, no entanto, não confirma nem desmente.

O novo uniforme, portanto, será utilizado pelo Corinthians nas principais competições que disputará, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista de 2026. Além disso, há a expectativa de que, em breve, o clube também revele imagens dos segundos e terceiros uniformes, completando assim o conjunto da coleção para a temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.