Matheus Pereira será desfalque do Cruzeiro na Sul-Americana

O meia Matheus Pereira, um dos principais jogadores do Cruzeiro, será desfalque na estreia da Raposa na Sul-Americana. O time mineiro, vale lembrar, visita o Union Santa Fé nesta terça-feira (1) às 19h. De acordo com a “Itatiaia”, o camisa 10 foi dispensado para acompanhar o possível nascimento do filho.

Inclusive, ele só jogou na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol neste final de semana por conta do fato ter sido realizado em Belo Horizonte, no Mineirão. Quem é dúvida é o zagueiro Jonathan Jesus. Ele acordou no último sábado (29) com gripe. Assim, sequer jogou contra os paulistas.

Matheus Pereira está com 28 anos e defende pela primeira vez um clube brasileiro na carreira. Afinal, foi revelado pelo Sporting (POR) e depois rodou por clubes da Europa e do Oriente Médio até chegar ao Cruzeiro em julho de 2023. Desde então, são 12 gols e 17 assistências em 83 jogos oficiais.

Vale lembrar que o Cruzeiro é o atual vice-campeão da Sul-Americana, afinal, perdeu para o Racing (ARG) na decisão do ano passado. Na ocasião, inclusive, Matheus Pereira chorou com a derrota, afirmou ser cruzeirense e viu a Raposa aumentar o jejum de títulos internacionais (último foi a Recopa de 1998).

O Cruzeiro de Matheus Pereira começou a temporada de 2025 com eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro. Além da Sul-Americana e do Brasileirão, a equipe disputa ainda a Copa do Brasil nesta temporada. A Raposa entrará na terceira fase da competição e espera sorteio para conhecer o adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.