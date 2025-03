Em busca de novo técnico, Fluminense avalia Renato Gaúcho

Renato Gaúcho está no radar do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA)

Após oficializar a saída de Mano Menezes, o Fluminense já avalia um nome para assumir o cargo: Renato Gaúcho. O clube, porém, não quer tomar a decisão de forma apressada e quer agir com cautela. Aliás, apesar das especulações, a diretoria tricolor não considera um retorno de Fernando Diniz.

Sem clube desde que deixou o Grêmio no final do ano passado, Renato é visto como um bom nome para a diretoria tricolor e desponta como um candidato forte. No entanto, conforme destacou o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o clube não descarta recorrer ao mercado internacional em busca de um nome estrangeiro.

Renato Gaúcho tem uma história marcante com o Fluminense, tanto como jogador quanto como treinador. Ídolo da torcida tricolor, ele comandou a equipe durante a conquista da Copa do Brasil de 2007.

O objetivo do clube carioca é definir o novo técnico até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time de Laranjeiras vai receber o Red Bull Bragantino no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Enquanto o clube não define o novo comandante, o auxiliar Marcão será o responsável por dirigir a equipe. Durante a semana, aliás, o Fluminense vai estrear pela Copa Sul-Americana, contra o Once Caldas. O confronto será na terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia.

