Palmeiras perde para o Juventude no Brasileirão Sub-20

O Juventude venceu o Palmeiras por 2 a 0 neste domingo (30) em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O meia Gui Teixeira abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo com um golaço de cobertura. Também meia, João Trevisol deu números finais aos 46 da etapa complementar no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS).

Vale lembrar que o embate foi adiado por conta da participação do Verdão de São Paulo na final da Libertadores categoria. Após três rodadas, o Palmeiras conheceu sua primeira derrota e agora soma seis pontos, o que o deixa em quinto lugar. O Juventude também tem seis pontos e aparece em sexto. O líder é o Cruzeiro com 100% de aproveitamento e nove pontos.

Esta é a 11ª edição do Campeonato Brasileiro Sub-20, que tem o próprio Palmeiras como atual e maior campeão, com três conquistas (2018, 2022 e 2024). Assim, o Verdão é seguido de perto pelo Flamengo, campeão em 2019 e 2023. O Juventude disputa a competição pela primeira vez e, portanto, ainda busca a primeira taça.

O Palmeiras agora encara o Santos no CT Rei Pelé na próxima quinta-feira (3) às 15h. O Juventude, por sua vez, fará um clássico gáucho com o Internacional na sexta-feira (5), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O mando é colorado.

