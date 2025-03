Palmeiras e Botafogo empatam no duelo mais aguardado da primeira rodada do BR-25

Tudo igual no confronto de campeões brasileiros. O Palmeiras, dono da taça em 2023, recebeu o Botafogo, o melhor time de 2024, neste domingo (30), em um Allianz Parque com muitos lugares vazios para um encontro desta dimensão. Apesar de um domínio explícito dos cariocas, o placar não saiu do 0 a 0, na Terra da Garoa.

O Botafogo volta a campo, no sábado (5), no Estádio Nilton Santos, contra o Juventude. O Verdão visita o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (6).

Palmeiras depende de Estêvão. Coletivo do Botafogo funciona melhor

O primeiro tempo deixou claro a diferença entre os times. Donos da casa, o Palmeiras centrou muito o jogo em cima de Estêvão. O garoto recebia a bola, driblava, partia para cima e tentava uma finalização. Na melhor delas, a bola passou sobre o travessão do goleiro John. O Botafogo, por sua vez, apresentou uma coletividade mais interessante e, assim, foi dono da partida nos primeiros atos. Jesus, duas vezes, obrigou Weverton a duas defesas, além de infernizar a defesa alviverde. O Glorioso até sairia em vantagem se Savarino não fosse fominha e entregasse para Artur, sozinho, tirar o zero do score.

Verdão vai acordar?

O Botafogo perdeu um pouco daquele ímpeto da primeira etapa, porém, continuou levando perigo ao go de Weverton. Savarino, novamente, desperdiçou uma ótima chance ao adiantar demais diante do goleiro do Palmeiras. Os donos da casa tinham uma dificuldade imensa de criar algo. Quando conseguiam, na base das bolas lançadas na área, a conclusão era pífia. Roque até conseguiu se livrar de Barboza, mas mandou longe do gol alvinegro. No fim, foi a vez de López parar em uma defesa de John, que, enfim, trabalhou na tarde deste domingo.

PALMEIRAS 0x0 BOTAFOGO

Primeira rodada do Brasileirão-2025

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 30 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Gols:

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay, 21’/2ºT), Murilo (Fuchs, 21’/2ºT), Micael e Piquerez; Ríos (Martínez, 26’/2ºT), Evangelista e Veiga (Felipe Anderson, 21’/2ºT), Estêvão, Torres e Roque (López, 32’/2ºT) . Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Barboza e Telles (Cuiabano, 35’/2ºT); Gregore, Freitas e De Paula (Newton, 30’/2ºT); Artur (Santi, 31’/2ºT), Savarino (Martins, 22’/2ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: Murilo, Mayke, Estêvão (PAL); Barboza, Artur, Martins (BOT)

Cartão Vermelho:

