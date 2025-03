Sport atualiza situação de Igor Cariús após concussão

O lateral Igor Cariús, do Sport, desmaiou ao levar uma bolada no rosto durante partida contra o São Paulo, no último sábado (29), e precisou sair de ambulância do Morumbis. O lance assustou aos presentes no confronto, que terminou empatado em 0 a 0, pela estreia das equipes no Brasileirão.

Assim, o Leão da Ilha informou que o jogador passou por exames de imagem e que os procedimentos não revelaram nenhuma anormalidade. Portanto, o atleta segue bem após a pancada na cabeça.

Porém, Igor Cariús precisará se afastar dos gramados pelos próximos cinco dias para seguir o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O lateral, portanto, será desfalque na decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô, na próxima quarta-feira (2).

Confira comunicado oficial do Sport

“Acompanhado pelo diretor médico do Clube, André Gomes, o lateral-esquerdo Igor Cariús passou por exames protocolares de imagem, que não detectaram nenhuma anormalidade.

O jogador está bem e se recupera do choque sofrido durante o empate entre São Paulo e Sport, válido pela estreia na Série A do Brasileirão.

Seguindo o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Igor Cariús ficará afastado dos gramados pelos próximos cinco dias”.

Tudo bem com nosso lateral ???? Igor Cariús passando para tranquilizar todos e agradecer as orações e pensamentos positivos! pic.twitter.com/NCzTclor5F — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 30, 2025

