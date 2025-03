Weverton comemora marca pelo Palmeiras, mas lamenta resultado: ‘Tivemos a bola do jogo’

O goleiro Weverton, foi o melhor jogador do Palmeiras no empate sem gols contra o Botafogo pela estreia do Brasileiro no Allianz Parque neste domingo (3). Aliás, com o resultado, o jogador chegou a mais uma marca expressiva com a camisa do Verdão: 200 jogos sem sofrer gols.

Dessa forma, ele se tornou o segundo goleiro menos vazado da história do clube paulista, atrás apenas de Emerson Leão, que ficou 304 jogos sem ser vazado. Weverton, portanto, comemorou a marca, mas lamentou o resultado.

“Feliz em não sofrer gols, acho que pra goleiro essa sempre é a melhor partida, não sofrer gols. Mas óbvio que o nosso objetivo aqui hoje era a vitória, era importante começar bem, era importante somar pontos, ainda mais em casa, nessa competição, uma competição de regularidade. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Tivemos a bola do jogo no final pra vencer a partida, mas faz parte”, disse.

Apesar da lamentação, o goleiro afirmou que a chave precisa ser virada rápido, uma vez que a equipe estreia na Libertadores nesta semana.

“Agora é pensar na Libertadores. É estrear bem fora, a gente sabe o quanto é importante essa competição pra gente e o quanto é importante também começar bem. A gente sabe que precisa melhorar, mas sabe também que precisa virar chave rápido e já pensar agora na Libertadores”, afirmou.

O Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal, na quinta-feira (3), no Nacional de Lima, às 19h30 (de Brasília). Depois, o Verdão encara o Sport, no domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

