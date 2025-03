Gregore elogia Renato Paiva após estreia do Botafogo: ‘Resgatou energia de competição’

Um dos destaques do Botafogo no empate em 0 a 0 contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gregore destacou a importância do técnico Renato Paiva na evolução da equipe.

O Alvinegro começou a temporada com resultados ruins. Mas, a chegada do treinador português foi importante para resgatar a energia de competição que o elenco já tinha, de acordo com Gregore. Renato assumiu o comando da equipe no dia 27 de fevereiro.

“Eu falei em uma entrevista que eu dei há pouco tempo agora, que quando o Renato chegou, ele resgatou essa energia de competição que a gente já tinha. A gente sabia do desafio, o primeiro jogo, um jogo muito difícil aqui no Allianz, sabendo da dificuldade da partida. Temos muito a evoluir ainda, o professor pede bastante coisa a gente no treinamento e a gente tem feito. Hoje faltou fazer algumas coisas, tivemos a oportunidade de fazer alguns gols, mas agora é já concentrar na próxima partida e jogo a jogo evoluir”, disse.

O próximo compromisso do Botafogo na competição é contra o Juventude, no próximo sábado (5), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). No entanto, o Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira (2), pela Libertadores. A equipe enfrenta o Universidade de Chile, às 21h30, no Nacional de Santiago.

