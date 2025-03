Abel Ferreira avalia Palmeiras após empate: ‘Longe do nosso nível’

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 contra o Botafogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, neste domingo (30), o técnico Abel Ferreira fez uma avalição do time e afirma que equipe precisa ser mais eficaz.

“Estamos longe do nosso nível e ainda bem. Porque temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes, porque no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, não fizemos gol. Temos que estar focados no que temos que fazer para estar em cada competição até o fim”, disse.

Apesar do Botafogo ter sido superior ao longo da partida, Flaco López teve a oportunidade de marcar o gol da vitória do Verdão aos 42 do segundo tempo. O atacante perdeu um lance cara a cara com o goleiro Jhon, do Alvinegro.

Além disso, Abel Ferreira também lembrou que não tinha todos os jogadores à disposição (Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Mauricio, Paulinho e Aníbal Moreno estão no departamento médico) e que a equipe veio de um jogo desgastante nessa semana, enquanto o clube carioca teve mais tempo para se preparar.

“Falta termos todos os jogadores disponíveis, se calhar uma vitória para dar um pouco de confiança. Viemos de uma final e não tivemos tanto tempo de preparar esses jogadores. O Botafogo teve uma semana ou 15 dias para preparar o jogo. E a gente vem de uma final que nos custou, sabíamos que o jogo ia ser difícil. Não jogamos contra um adversário qualquer e nosso lado anímico não estava bom

O Palmeiras, portanto, enfrenta o Sporting Cristal pela Libertadores, na quinta-feira (3), no Nacional de Lima, às 19h30 (de Brasília). Depois, o Verdão encara o Sport, no domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

