Corinthians marca no final e fica no empate contra o Bahia

Depois da conquista do título do Campeonato Paulista, o Corinthians estreou com empate no Campeonato Brasileiro. Com um time basicamente reserva, o Timão ficou no empate em 1 a 1 contra o Bahia. Gilberto abriu o marcador no final da primeira etapa, enquanto Héctor Hernandez empatou no final do jogo.

Com o resultado, os adversários se juntam aos outros seis clubes que empataram na primeira rodada de Brasileirão.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Vasco na Neo Química Arena, enquanto o Bahia visita o Santos. Os dois clubes possuem compromissos no meio de semana por competições internacionais. Na quarta (02), o Alvinegro recebe o Huracan-ARG, pela Sul-Americana. Já na quinta (03), o Bahia encara o Internacional, pela Libertadores.

Bahia é melhor e sai na frente

Com os seus principais jogadores, o Bahia começou melhor e tentando criar oportunidades. O Esquadrão só conseguiu assustar Matheus Donelli aos 23′, quando Jean Lucas recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol. Jogando no contra-ataque, o Corinthians respondeu na sequência. Yuri Alberto arriscou de fora da área e Ronaldo segurou sem dar rebote.

Na pressão e com muitas bolas cruzadas na área, o Bahia abriu o marcador já nos acréscimos. Luciano Juba apareceu pelo meio, passou pela marcação e levantou na pequena área, onde Gilberto, o outro lateral, apareceu para cabecear e abrir o marcador na Fonte Nova.

Corinthians fica em vantagem e empata

O Corinthians retornou com alterações, jogando com três marcadores. Isso não funcionou nos minutos iniciais, quando Matheus Donelli realizou duas boas defesas. Primeira em cabeçada de Lucho Rodriguez. Depois, dividiu com Ademir para fazer a defesa. Só que quando o Tricolor tentava se ajustar as mudanças do adversários, veio a baixa. Everton Ribeiro fez falta em Talles Magno, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Ramón Díaz reajustou o time, desmontando o esquema com três zagueiros, e partiu para cima. Em um contra-ataque, Talles Magno avançou e tocou para Romero, que marcou um golaço. Porém, Talles estava impedido e o auxiliar flagrou bem a posição irregular do jogador. Já na reta final, Breno Bidon cruzou na área e Héctor Hernandez apareceu para marcar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra e empatar a partida.

O Bahia ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas Lucho Rodriguez e Rodrigo Nestor não acertaram o alvo. A última chance foi corinthiana, quando Bidon aproveitou bobeira da defesa tricolor, mas mandou para fora.

BAHIA 1 X 1 CORINTHIANS

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 30/03/2025, às 20h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Gols: Gilberto, 45’/1ºT (1-0); Héctor Hernandez, 44’/2ºT (1-1)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago, 37’/2ºT); Caio Alexandre (Acevedo, 23’/2ºT), Everton Ribeiro e Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 37’/2ºT); Ademir (Gabriel Xavier, 8’/2ºT), Lucho Rodriguez e Erick Pulga (Erick, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (João Pedro, intervalo), André Ramalho, Caca (Héctor Hernandez, 14’/2ºT) e Hugo (Angileri, 19’/2ºT); Maycon, Alex Santana (Igor Coronado, 14’/2ºT) e Breno Bidon; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto (Charles, intervalo). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartão Amarelo: Everton Ribeiro, Jean Lucas e Gabriel Xavier (ECB); João Pedro e Breno Bidon (SCCP)

Cartão Vermelho: Everton Ribeiro (ECB)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.