CBF decreta luto pela morte de jornalista gaúcho

A Confederação Brasileira do Futebol (CBF) publicou nota de pesar sobre a morte do jornalista Eldio Macedo. Ele morreu no sábado (29/3), aos 89 anos. A CBF decretou um minuto de silêncio, em sinal de luto, antes do começo de todos os jogos da abertura da Série A do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 4/12/1935, ele construiu uma carreira sólida na Rádio Gaúcha, onde foi correspondente, TV Gaúcha, TV Rio (onde atuou na transmissão em cores da Festa da Uva, que se tornou um marco), Rádio Nacional, Manchete Esportiva e TV Tupi.

Eldio participou da cobertura de desfiles de escolas de samba, no Rio de Janeiro; 10 Copas do Mundo e quatro Olimpíadas. Viajou por 46 países. Além de Jornalismo, ele também era formado em Sociologia e trabalhou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como servidor concursado, assessorando políticos. Entre eles, Leonel Brizola e Pedro Simon.

O jornalista estava morando em Buenos Aires, na Argentina. Ele sofria do Mal de Alzheimer.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.