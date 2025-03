Ramón Díaz avalia estreia do Corinthians no Brasileiro: ‘Estamos satisfeitos’

O Corinthians começou sua jornada no Campeonato Brasileiro com um empate. Na noite deste domingo (30), o Timão, com um time basicamente formado por reservas, empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O treinador Ramón Díaz disse estar satisfeito com o grupo após o resultado em Salvador. O argentino frisou que o elenco, ainda que alternativo, sabe da importância do campeonato e destacou alguns comportamentos da equipe na partida.

“Realmente feliz pelo grupo, porque sabem da importância que tem esse Brasileirão. Então sabemos que não podemos perder. Eles (Bahia) foram muito superiores no primeiro tempo. Não encontramos bem os espaços, eles se moveram bem. Foi uma partida intensa para as duas equipes. No segundo tempo, melhoramos, quando eles perderam um jogador. Então equipe pressionou e estamos satisfeitos por um montão de coisas”, ressaltou.

Ramón optou pelas trocas por conta do desgaste provocado pela final do Campeonato Paulista, disputada na última quinta-feira (27). Mesmo com uma equipe basicamente nova em campo, que só tinha Yuri Alberto de titular, o treinador valorizou a responsabilidade do time.

“O grupo, realmente, vinha com muitos desgastes. Tivemos que trocar, colocar uma equipe praticamente nova. Porém, uma equipe muito responsável e fico contente por isso”, pontuou.

Satisfação com o elenco

Com apenas uma contratação, a chegada do lateral-esquerdo Angileri, o Corinthians pouco se movimentou no começo de temporada. Apesar das críticas e da preocupação da torcida, o auxiliar-técnico Emiliano Díaz, filho de Ramón, enfatizou que a comissão técnica está satisfeita com o grupo e apontou que todos estão preparados para atuar.

“Muito feliz pelo elenco que a gente tem, eles vieram de uma semana sem jogar. Nós tivemos viagem, a final, não tivemos tempo para trabalhar na verdade, e o grupo fez o segundo tempo que fez, foi incrível, estamos felizes com o elenco. Vamos brigar. Vamos levar com toda responsabilidade todos os jogos, todos estão preparados para jogar da mesma forma tática, física e mental”, enfatizou.

