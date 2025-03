Cássio chega a 40 pênaltis defendidos na carreira e se torna o 4º maior pegador da história

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol, no último sábado (29), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo só foi possível graças à atuação do goleiro Cássio, que defendeu um pênalti e garantiu os três pontos para a equipe mineira. O lance, aliás, colocou seu nome na história do futebol.

Com essa defesa, Cássio atingiu a marca de 40 pênaltis defendidos na carreira. Assim, conforme levantamento do portal “The Goleiro”, tornou-se o quarto goleiro que mais defendeu pênaltis.

Entre os 12 maiores pegadores de pênaltis, oito são brasileiros. Além de Cássio, Diego Alves e Pagliuca também somam 40 defesas. O recordista é Rogério Ceni, atual técnico do Bahia. Já Dida, ex-goleiro do Cruzeiro, tem 42 defesas e também aparece na lista.

Confira o ranking

1 – Rogério Ceni: 51

2 – Handanovic: 43

3 – Dida: 42

4 – Cássio: 40

5 – Diego Alves: 40

6 – Gianluca Pagliuca: 40

7 – Buffon: 39

8 – Tiago Volpi: 38

9 – Fábio: 38

10 – Mickaël Landreau: 37

11 – Marcos: 33

12 – Magrão: 33

