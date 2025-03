??dolo do Fluminense vê ‘tempo extra’ de Mano Menezes no clube: ‘Não teria renovado’

Felipe Melo concorda com saída de Mano Menezes do Fluminense - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O revés por 2 a 0 para o Fortaleza, pela estreia do Brasileirão 2025, não deixou outra saída à diretoria do Fluminense senão a demissão imediata de Mano Menezes. O preço pela insatisfação com o desempenho do time, tanto por parte de jogadores quanto da torcida, estava ficando alto demais, e a cúpula decidiu agir antes de ter prejuízos ainda mais significativos. Uma decisão acertada na visão do ídolo Felipe Melo, que só teria feito uma coisa de diferente de Bittecourt: desligado-o ainda em 2024.

Em sua análise, Felipe Melo não hesitou em se referir a Mano como “primeira vítima do Campeonato Brasileiro”. Contudo, para o jornalista, a manutenção do técnico se justificava por muito pouco haja visto um desempenho de “absolutamente zero evolução” após 13 dias livres de trabalho.

“Ao meu modo de pensar, acertadamente foi demitido pela diretoria do Fluminense. Primeiro, ele teve 13 dias treinando depois da final do Campeonato Carioca, e o Fluminense apresentou absolutamente zero, de tudo aquilo que fez. Será que treinou? Doze minutos de jogo, Fortaleza já estava vencendo o jogo, poderia fazer três gols”, iniciou.

“E pra um elenco tão recheado como o do Fluminense, que no meu modo de pensar, o está melhor do que o elenco do ano passado, eu acho pouco. Montou esse elenco pensando em vencer as competições. Então eu penso que se baseia em algo acertado, porque ainda está no início da temporada”, prosseguiu Felipe Melo durante o ‘Fechamento SporTV’, novo programa dos canais Globo.

Deveria ter saído antes?

Horas depois da oficialização da saída, Felipe Melo já havia exposto bastidores do clima dos últimos meses em relação ao técnico. O ex-jogador chegou a dizer que nos corredores das Laranjeiras apostavam em queda antes mesmo do fim do Carioca, por exemplo. Competição que, se dependesse dele, o treinador sequer teria disputado.

“Por mim, não teria renovado, mas eu entendo o presidente. O presidente esse, que no meu modo de pensar, é o maior da história do clube, em termos de conquistas. Então muitas das pessoas que falam, eu penso que querem ver o circo pegar fogo, mas eu entendo que o presidente agiu no tempo dele”, completou.

Felipe Melo ao vivo no Sportv falando sobre a demissão de Mano Menezes e sobre o presidente Mário Bittencourt pic.twitter.com/g5Ku2cBSZu — FluResenha (@resenhaflutt) March 31, 2025

Demissão de Mano Menezes

A diretoria do Fluminense decidiu pela saída do técnico após a derrota para o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro, no último sábado, 29. A oficialização ocorreu rapidamente depois da partida, com uma reunião no hotel onde a equipe estava hospedada. A falta de evolução no desempenho da equipe, mesmo após um período de duas semanas de treinamentos, esteve no centro do debate.

Além dos resultados, houve relatos de insatisfação dentro do elenco. Um episódio significativo ocorreu durante o jogo contra o Fortaleza, quando o técnico substituiu Serna aos 14 minutos do primeiro tempo, gerando desconforto entre os jogadores. Embora o treinador tenha pedido desculpas ao atleta ainda no banco de reservas, a exposição pública causou incômodo no grupo. Adicionalmente, discussões entre Mano e Thiago Silva, tanto em campo quanto no vestiário, evidenciaram tensões internas.

Jogadores também expressaram descontentamento com a abordagem pouco ofensiva e falta de posse de bola. Mudanças frequentes na escalação e decisões táticas comunicadas em cima da hora, contribuíram para o clima de insatisfação.

