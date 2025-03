Yuri Alberto tem dores no ombro e no tornozelo e preocupa o Corinthians

O Corinthians ligou o alerta com a situação de Yuri Alberto. Afinal, o artilheiro da equipe na temporada deixou o gramado, no embate contra o Bahia, com dores no ombro e no tornozelo. Ele foi substituído ainda no segundo tempo do duelo deste domingo (30/3), na Fonte Nova, pelo Brasileirão e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas.

No final do primeiro tempo da partida, Yuri Alberto disse que estava com dores no ombro e que faria o possível para seguir em campo. Contudo, Ramón Díaz optou por sacar o centroavante e colocar Héctor Hernández, que viria a marcar o gol do empate do Timão na erta final do embate. Enquanto isso, o camisa 9 foi flagrado com uma bolsa de gelo no tornozelo.

O Timão deve reavaliar o jogador no retorno para São Paulo. Entretanto, Yuri Alberto é dúvida para a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. A equipe encara o Huracán, da Argentina, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do torneio continental.

Yuri Alberto vira ”exemplo” no Corinthians

Entretanto, as dores de Yuri Alberto ligaram um alerta na comissão técnica do Corinthians. Afinal, em três meses de temporada, a equipe já disputou 21 partidas em uma sequência de compromissos pelo Campeonato Paulista, Conmebol Libertadores e Brasileirão. Contra o Bahia, por exemplo, Ramón Díaz optou por poupar a maioria de seus titulares como Memphis Depay, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Hugo Souza e Rodrigo Garro, que sequer viajaram para Salvador.

A tendência é que o treinador faça um rodízio nos próximos jogos. Entretanto, Ramón Díaz ainda não falou se vai priorizar alguma competição neste momento da temporada.

