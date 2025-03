Esposa de Daniel Alves anuncia gravidez três dias após absolvição do ex-jogador

Em uma reviravolta emocional, a esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, anunciou a gravidez de sua primeira filha. A revelação ocorre três dias após a absolvição do ex-jogador pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que o inocentou da acusação de agressão sexual.

Em uma publicação no Instagram, Joana compartilhou um vídeo exibindo o teste de gravidez positivo e uma ultrassonografia da bebê. Ela detalhou os desafios enfrentados em sua jornada para a maternidade, incluindo duas fertilizações in vitro, três perdas gestacionais e uma cirurgia nas trompas de falópio. A modelo também mencionou a descoberta da endometriose durante esse período.

Joana, de 32 anos, também abordou a pressão social relacionada à maternidade. Ela mencionou que lidava com perguntas sobre quando teria filhos desde os 22 anos. Ela expressou que nunca teve um forte instinto maternal, mas que a experiência de ver amigas tendo filhos e a presença de nascimentos nas redes sociais a fizeram reconsiderar.

A modelo também relembrou a perda de sua mãe há dois anos, destacando a sensação de orfandade que sentiu até ouvir o coração de sua bebê pela primeira vez. Ela acredita que sua mãe a enviou para que nunca mais se sentisse sozinha e para que tivesse forças para enfrentar a vida.

O anúncio

Conforme mencionado, Joana publicou um vídeo exibindo algumas etapas até a descoberta da gravidez. O longo texto, em tom de desabafo, se inicia com a modelo revelando que sua intenção inicial não era compartilhar a notícia publicamente, mas assim o fez para “àquelas que estão na luta”.

“A frase “você vai sentir falta do arroz” não é brincadeira. Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e não se trata de algo tão fácil engravidar. Há cinco anos considerei com muito medo a ideia de me tornar mãe. Medo porque um ser humano vai depender de mim para sobreviver, medo de não trabalhar, medo de me perder como mulher…”, dizia um trecho.

“O que eu ia dizer é que uma mulher saudável de 27 anos fez duas fertilizações in vitro. Tive três perdas e por último uma operação tubária somada ao aparecimento de endometriose. Fiz todos os tipos de exames ao longo dos anos, com embriões divinos e sem encontrar o motivo de nada. A frustração e o motivo pelo qual “todo mundo” engravida como num passe de mágica me atormentava”, prosseguiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

Absolvição de Daniel Alves

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha absolveu o ex-jogador brasileiro da condenação por agressão sexual na última sexta-feira, dia 28. Anteriormente, Alves havia sido sentenciado a quatro anos e meio de prisão pela suposta agressão ocorrida em dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. A decisão de absolvição foi unânime entre os magistrados, que consideraram o testemunho da acusadora insuficiente para sustentar a condenação, enfatizando a presunção de inocência do réu.

A decisão que anulou a condenação do brasileiro foi proferida pelo Pleno do Tribunal de Apelações, composto pelas juízas María Àngels Vivas (presidente), Roser Bach e María Jesús Manzano, além do juiz Manuel Álvarez. O colegiado apontou inconsistências e contradições na sentença de primeira instância, questionando a fundamentação jurídica do caso.

Trecho da sentença