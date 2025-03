Corinthians estuda afastar Garro para recuperação total de lesão

O Corinthians pode ter um desfalque importante nos próximos jogos. Isso porque Rodrigo Garro vem sofrendo com dores no joelho direito, que vem afastando o atleta de algumas partidas e até diminuindo seu desempenho. Assim, o Timão estuda afastar o argentino por tempo indeterminado, para que ele retorne apenas quando estiver 100%.

O meia argentino ainda não se recuperou completamente da tendinopatia patelar no joelho direito. O problema tirou o jogador, por exemplo, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 e o jogador não fez tanta falta no embate.

Contudo, já na segunda final do Paulistão, Garro pediu para jogar, mesmo sofrendo com dores. Contudo, o desconforto do jogador vem preocupando o Corinthians.

Mesmo após passar janeiro inteiro no departamento médico, Garro seguiu sentindo desconforto. Entre fevereiro e março, o jogador fez diversas infiltrações para aliviar a dor e atuou com uma faixa no local. No entanto, o problema persiste, e a diretoria agora considera um novo período de recuperação para que o atleta volte apenas quando estiver 100%.

Sem um prazo definido para retorno, a tendência é que Garro fique de fora dos próximos compromissos do Corinthians. A comissão técnica e o departamento médico avaliam que forçar sua participação pode agravar a lesão e comprometer ainda mais o rendimento do jogador. Existe um temor que a contusão piore caso ele siga jogando.

Quem joga no lugar de Garro no Corinthians

O Corinthians volta à campo nesta quarta-feira (02/4), às 19h, na Neo Química Arena, para enfrentar o Huracán, pela Copa Sul-Americana. Mas a tendência é que Garro não esteja nem na lista de relacionados. Para o seu lugar, Ramón Díaz deve apostar em Igor Coronado. Romero atuando ao lado de Yuri Alberto e Memphis também é opção.

