Cauly, do Bahia, é a bola da vez no Botafogo

O Botafogo ainda pode ampliar um pouco mais o investimento na equipe neste primeiro semestre de 2025. Com o mercado nacional aberto até o dia 11 de abril, o clube monitora oportunidades de mercado e, neste cenário, o nome do meia Cauly, do Bahia, ganha força nos bastidores da SAF da Estrela Solitária. A informação é do “Blog do Gentile”, do site “FogãoNet”.

Alvinegro na infância e empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do clube mais tradicional do país, Cauly realizou duas boas temporadas pelo Esquadrão de Aço, porém, em 2025, perdeu espaço. Na final do último Campeonato Baiano, contra o Vitória, aliás, ele foi expulso por agredir o zagueiro Halter, jogador que a torcida do Glorioso não quer ver perto do clube nem pintado de ouro. O gesto “aproximou” o meia do “botafoguismo”.

Técnico do Botafogo, Renato Paiva também já trabalhou com a fera, em 2023, quando estava no Tricolor. Ele aprova o nome do meio-campista.

Cauly já esteve na mira do Botafogo no início deste ano, no entanto, o Glorioso não conseguiu chegar às cifras que o Bahia demandou. Agora, o cenário é diferente. Os soteropolitanos aceitam negociá-lo por um preço inferior.

O meia também despertou o interesse do Palmeiras, no fim de 2023. Mas o negócio também não avançou.

Nesta janela, o Botafogo efetuou dez contratações. O clube gastou cerca de R$ 494 milhões, incluindo a aquisição do volante Wendel, que só chegará no meio do ano.

