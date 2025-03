Exame não indica lesão em Léo Pereira, do Flamengo; veja a situação dos contundidos

O Flamengo divulgou, na manhã desta segunda-feira (31), uma atualização sobre a situação física e clínica de alguns jogadores de seu elenco. Entre eles, estão Léo Pereira, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo, durante o empate por 1 a 1 com o Inter, pelo Brasileirão, no Maracanã.

De acordo com o clube, o zagueiro se reapresentou normalmente, e o exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda-feira (31), ele fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Além disso, Gerson, que ficou de fora do duelo com o Colorado, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Helal.

Vale lembrar que o meio-campista sentiu dores na coxa esquerda na vitória sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, enquanto estava a serviço da seleção brasileira. No entanto, teve lesão detectada e ainda não treinou com o grupo.

Arrascaeta, por sua vez, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia, no último sábado (29). Ele deu sequência ao planejamento, assim como Danilo e Viña, que seguem em recuperação.

O uruguaio só deverá ficar à disposição para o segundo jogo da Libertadores, contra o Central Córdoba, no dia 9 de abril, no Maracanã, da mesma forma que Danilo.

Por fim, na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Deportivo Táchira, no Pueblo Nuevo. Já pelo Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Filipe Luís terão o Vitória pela frente, no Barradão, dia 6 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.