Rochet sofre fratura na mão esquerda em estreia pelo Brasileirão

O Inter confirmou a lesão do goleiro Rochet através de comunicado, nesta segunda-feira (31/03). O clube informou que o uruguaio sofreu uma fratura em um dos ossos (quarto metacarpo), que corresponde ao dedo anular, da mão esquerda. Assim, pelo histórico da contusão, a previsão é que a sua recuperação dure entre dois a três meses.

Rochet se tornou uma preocupação para o Colorado após a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Isso porque a lesão do camisa 1 ocorreu depois de uma pancada. No caso, ainda no primeiro tempo do empate com o Flamengo, no Maracanã, no último sábado (29). Com isso, aos 45 minutos, ele precisou deixar o campo e Anthoni, mais uma vez, foi o substituto.

Além disso, o problema exigiu que o uruguaio passasse por uma cirurgia na noite do último domingo (30). Vale ressaltar que o Internacional não divulgou um prazo de recuperação. A certeza é que o goleiro será ausência na estreia do time pela Libertadores, na próxima quinta-feira (03/04) e também em algumas rodadas na Série A.

Rochet sofre segunda lesão em temporada pelo Inter

Inegavelmente, o sentimento para o uruguaio foi de frustração, já que era sua estreia pelo Inter na temporada. Afinal, uma lesão no joelho esquerdo, a tendinose, impediu que o uruguaio estivesse apto na maior parte do Estadual. Ele retornou a lista de relacionados no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, mas ficou como opção no banco. O camisa 1 seguiu como reserva no embate que definiu o título do Gauchão.

O seu primeiro jogo em 2025 foi pela seleção do Uruguai na última data Fifa. Rochet esteve entre os 11 iniciais nos compromissos diante de Argentina e Bolívia. Mesmo sem participar da preparação para o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, o seu retorno reacendeu a disputa com Anthoni pela titularidade. Antes, o técnico Roger Machado deu prioridade ao bom momento que camisa 24 teve no Estadual e o manteve na equipe. Contudo, em nova avaliação, o entendimento do comandante era que o camisa 1 estava em plenas condições de recuperar a titularidade no confronto com o Flamengo.

