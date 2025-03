On tour: Botafogo encara 24 mil km em 63 dias

No domingo (30), o Botafogo deu início a uma verdadeira maratona de jogos marcada por longas distâncias. A epopoeia começou diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em 63 dias, a equipe do técnico Renato Paiva disputará 19 confrontos. Percorre, assim, aproximadamente 24 mil km. Mais do que meia volta ao mundo. E cerca de um jogo a cada 79,5 horas. Um adendo. Este número passará para 21 com a confirmação das datas e adversário da Terceira Fase da Copa do Brasil.

O time terá um cronograma exigente, com nove semanas seguidas com jogos aos meios e aos fins de semana. Após a folga forçada no mês de março devido a eliminação no Campeonato Carioca, somente em abril, o Alvinegro fará nove jogos em 28 dias. Com três partidas pela Libertadores e outras seis válidas pelo Campeonato Brasileiro, a equipe precisará fazer duas viagens internacionais. O Mais Tradicional vai a Chile e Argentina, além de outros três deslocamentos nacionais. Soma, então, mais de 15 mil quilômetros.

Especialista faz alerta ao Botafogo

Segundo Rodrigo Oliveira, especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (Sonafe Brasil), o calendário, como o do Glorioso, complica a logística de treinamentos e descanso dos atletas. Neste sentido, o uso da fisioterapia no dia a dia é crucial para evitar sobrecargas em excesso e possíveis lesões.

“A partir do momento em que um time vive uma maratona de jogos consecutivos, seja em casa ou fora de seus domínios, essa situação se torna um desafio para a recuperação adequada dos atletas. Uma sequência de duelos como visitante afeta diretamente aspectos como o descanso, a alimentação e outros elementos essenciais. Jogos fora sobrecarregam os jogadores, criando um ambiente propício para queda no desempenho e aumento do risco de lesões musculares. Nesse sentido, a fisioterapia esportiva, com todos os seus métodos e técnicas, é fundamental para acelerar o processo de recuperação e prevenir danos para os elencos”, detalha o profissional.

A maior viagem do Botafogo será até Valência, na Venezuela, para encarar o Carabobo pela quarta rodada da principal competição da América do Sul, com uma distância de 4.550km entre o Rio de Janeiro e a cidade venezuelana. Um desafio ainda maior, considerando que três dias antes o Glorioso terá enfrentado o Bahia em Salvador, pelo torneio nacional de pontos corridos.

Sequência de jogos:

30/3 – Palmeiras (São Paulo)

2/4 – Universidad de Chile (Santiago)

5/4 – Juventude (Rio de Janeiro)

8/4 – Carabobo (Rio de Janeiro)

12/4 – Red Bull Bragantino (Bragança Paulista)

17/4 – São Paulo (Rio de Janeiro)

20/4 – Atlético-MG (Belo Horizonte)

23/4 – Estudiantes (La Plata)

26/4 – Fluminense (Rio de Janeiro)

29 ou 30/4 – Ida da 3ª fase da Copa do Brasil

3/5 – Bahia (Salvador)

6/5 – Carabobo (Valência)

11/5 – Internacional (Rio de Janeiro)

14/5 – Estudiantes (Rio de Janeiro)

18/5 – Flamengo (Rio de Janeiro)

21/5 – Volta da 3ª fase da Copa do Brasil

24/5 – Ceará (Rio de Janeiro)

27/5 – Universidad de Chile (Rio de Janeiro)

1/6 – Santos x Botafogo (Santos)

2 a 10/6 – Pausa para Data Fifa

15/6 – Botafogo x Seattle Sounders (Seattle)

19/6 – PSG x Botafogo (Los Angeles)

23/6 – Atlético de Madrid x Botafogo (Los Angeles)

Obs: marcado para 12/6, Botafogo x Mirassol, no Rio de Janeiro, foi adiado.

