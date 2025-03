Ex-participante de reality show se torna atleta do Fluminense; veja vídeo de apresentação

Ex-participante de reality show se torna atleta do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução)

O Fluminense Football Club anunciou a contratação de Matheus Crivella, mais conhecido como “Novinho”, para integrar sua equipe de polo aquático como armador. Matheus ganhou notoriedade nacional ao participar do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV, onde se destacou por polêmicas e uma personalidade marcante.

Antes de se juntar ao Tricolor das Laranjeiras, Matheus atuou pelo Flamengo. No Rubro-Negro, contribuiu não apenas dentro das piscinas, mas também em iniciativas sociais, como campanhas de doação de sangue.

Em entrevista recente, Matheus expressou entusiasmo com o novo desafio e destacou sua paixão pelo polo aquático, herdada de família, e o desejo de encerrar a carreira no clube. Ele também enfatizou a importância de compartilhar experiências com os companheiros de equipe, visando ao crescimento coletivo.

“Meu pai sempre atuou como meu técnico, tanto o meu quanto o do meu irmão mais velho, o Jonas. Inclusive já jogou pelo Flu. Não tinha como muito fugir do Polo, porque meu pai sempre estava muito presente, né? Se vocês me entendem. Então, tinha esporro pra tudo que era lado. Polo Aquático em casa, Polo Aquático na rua. E acabou que não teve como fugir muito. Tem uma família, tem amigos de vida aqui… não tem como explicar, só quem vive o polo aquático entende”, disse.

Do reality ao Fluminense

Matheus também comentou sobre sua experiência no reality show “De Férias com o Ex”, reconhecendo o impacto positivo que teve em sua vida, mas enfatizou que nunca abandonou sua dedicação ao polo aquático. O atleta passou por um período afastado e, agora, se reencontrou na oportunidade cedida pelo Tricolor.

“Em relação ao reality, foi uma oportunidade que eu acabei tendo… que mudaram a minha vida. Só que eu nunca deixei de ter o polo em mim, é um esporte que eu amo, de paixão. O Fluminense abriu as portas pra mim, muitos amigos aqui, inclusive. Então, foi uma grande oportunidade de eu voltar pro esporte”, completou à FluTV.

