Botafogo anuncia a contratação do centroavante Mastriani

Com direito a uma animação de Harry Potter, o Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do centroavante Mastriani. O jogador uruguaio de 31 anos chega para ser a sombra de Igor Jesus, titular no Mais Tradicional desde o ano passado. Elias e Ryan, outros recém-contratados, são as demais opções para o técnico Renato Paiva.

Mastriani ainda pertence ao Athletico Paranaense. O ponta de lança charrúa chega ao clube carioca por empréstimo até o fim desta temporada, mas com opção de compra ao fim do contrato.

No Furacão desde o ano passado, Mastriani marcou 16 gols (um deles, inclusive, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo primeiro turno do Brasileirão). Ele ainda soma cinco assistências em 54 partidas. No Paranaense, o centroavante, entretanto, não evitou o rebaixado para a Série B.

Além do Furacão, o centroavante de 31 anos também soma passagens por América-MG, Cerro (URU), Boston River (URU), Guayaquil City (ECU) e Barcelona-ECU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.