Maior organizada do Vasco volta após 12 anos de punição

A vitória do Vasco sobre o Santos no último domingo (30) teve um sabor especial para a torcida cruz-maltina. Em especial, à principal organizada do clube: Força Jovem do Vasco. Afinal, a TO voltou a poder entrar em estádios de maneira uniformizada após 12 anos.

Assim, torcedores membros da FJV puderam adentrar São Januário utilizando vestimentas, bandeiras e adereços que remetessem à torcida. A punição se iniciou em 2013, na última rodada do Brasileirão, após briga histórica em Joinville.

Foi na Arena Joinville, em duelo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Athletico. Na ocasião, o Vasco precisava ganhar para evitar o rebaixamento. Antes do intervalo, porém, a Polícia não conseguiu segurar a torcida do time mandante (na época, a Ligga Arena estava fechada para obras), que se envolveu num embate com torcedores do Vasco. Imagens impactantes de torcedores se agredindo rapidamente ganharam destaque na mídia. O jogo terminou em 5 a 1 para os paranaenses após mais de uma hora de paralisação.

A punição inicial foi de um ano para a Força Jovem, mas o Ministério Público voltaria a punir a torcida diversas outras vezes. Assim, a principal organizada do Vasco ficou 12 anos sem poder entrar em quaisquer eventos esportivos. O retorno foi contra o Santos, em São Januário, no último domingo.

Antes da bola rolar, membros da TO foram ao gramado hasteando bandeiras e fazendo uma espécie de apresentação durante o show de luzes, inaugurado no último domingo. Houve também a abertura do bandeirão da Força Jovem na arquibancada. O adereço tem o mascote da torcida, “Eddie”, no centro, além dos dizeres “Força Jovem”.

