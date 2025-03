Portuguesa encerra processo para criação da SAF

Nesta segunda-feira (31), o Primeiro Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica do Estado de São Paulo reconheceu a Assembleia Geral Extraordinária da Portuguesa, realizada no início do mês, para o clube formalizar a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A Portuguesa, aliás, já havia concluído todos os trâmites burocráticos do processo, que recebeu homologação da CBF após liberação da Federação Paulista de Futebol. Com a oficialização da SAF, 80% da venda está incluída na participação da Lusa, conforme acordo firmado em novembro do ano passado.

“É um momento importante, que finaliza todo o processo. Trabalhamos muito, com a SAF, para conseguir isso e fico feliz em encerrar esse capítulo. A vontade da torcida, dos sócios e dos conselheiros prevaleceu”, disse o vice-presidente jurídico da Lusa, Maurício Brasileiro, ao receber a notícia sobre a ata e o desfecho positivo para a Portuguesa.

Contudo, o gerente jurídico da Portuguesa SAF, Daniel Lucas, também comemorou a conclusão do processo na Lusa. Já em campo, o time retornou à elite do futebol paulista, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e disputa a Série D do Brasileirão. Recentemente, venceu o Guarani em um jogo-treino de preparação.

“Desde o início, trabalhamos incansavelmente para regularizar todas as pendências e, como ficou notório na mídia, enfrentamos alguns percalços. Porém, a sinergia entre a SAF e a diretoria da Associação fez com que tudo caminhasse da melhor maneira, e isso fará a diferença em cada etapa do projeto”, afirmou o gerente.

