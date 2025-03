Edenilson se torna destaque no Grêmio e assume braçadeira de capitão

Edenilson demonstra competência para manter a regularidade de boas atuações pelo Grêmio neste início de temporada. A chegada do técnico Gustavo Quinteros simbolizou um renascimento para o meio-campista no Tricolor gaúcho. Tal situação se reflete em seu destaque entre os jogadores da sua posição no país. Inclusive, ele superou dois companheiros de setor e se consolidou como titular.

O prestígio também fica evidente ao ser escolhido para ser um dos capitães da equipe. Afinal, Edenilson assumiu a braçadeira na estreia do Imortal pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético, no último sábado (29), na Arena. Quinteros explicou a escolha pelo camisa 8 para ser capitão no lugar de Villasanti.

“Eu avisei aos jogadores que buscaria dois ou três jogadores para que assumissem a faixa de capitão, para que cada um fosse capitão em diferentes jogos e que se tornassem responsáveis perante o grupo. Não seria sempre o mesmo jogador, mas sim uma rotação de capitania. Acho isso bom, porque cada um tem diferentes lideranças e características. Cada um se conecta com diferentes companheiros de forma mais direta”, esclareceu o comandante.

Aposta de Quinteros em Edenilson no Grêmio se mostra acertada

Ele teve mais uma atuação consistente e foi coroado com um dos gols da vitória sobre o Galo, sua antiga equipe. Ao mesmo tempo, Edenilson corresponde à confiança que o treinador vem lhe dando. Isso porque, de maneira inesperada, o meio-campista superou a concorrência de Cristaldo e Monsalve. A expectativa nos jogos iniciais do Imortal era de que o argentino e o colombiano tivessem uma disputa acirrada pela titularidade durante a temporada. Contudo, nos últimos jogos, a dupla perdeu espaço.

Diante do Atlético, nenhum dos dois entrou em campo. Além disso, Cristaldo atuou por apenas 12 minutos na partida que definiu o título do Gauchão a favor do rival Inter. O crescimento do rendimento de Edenilson é incontestável. Afinal, segundo o “Sofascore”, ele é o vice-líder em participações em gols entre todos os meio-campistas que disputam o Campeonato Brasileiro. Em 13 partidas no ano, são seis assistências e dois gols. Ele também conta com 27 passes decisivos.

???? Edenilson é o vice-líder em participações em gols entre todos os meias da Série A na temporada 2025! ???????? ? 13 jogos

? 2 gols

???? 6 assistências (!)

???? 8 participações em gols (!)

? 86 mins p/ participar de gol (!)

???? 27 passes decisivos (!)

?? 53% acerto no cruzamento (!)… pic.twitter.com/1Ci8OqZ00b — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 30, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.