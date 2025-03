Ex-jogador pede técnico com coragem de colocar Vini Jr no banco da Seleção

O ex-jogador Denílson fez apelo pela contratação de um treinador com coragem de barrar jogadores badalados como Vini Jr. O comunicador utilizou o atacante do Real Madrid como exemplo de uma das críticas ao trabalho de Dorival Júnior na Seleção. Assim, para o comentarista, o atacante do Real Madrid é um exemplo de atleta que já tem prestígio na Europa, mas que soma frequentes atuações discretas pela Seleção.

“Um dos comentários meus nos jogos da Seleção Brasileira é: por que o Dorival não substituiu o Vini? Apesar de ele ter feito o gol que deu um respiro ao Dorival, mas contra Argentina, o que ele fez? Se você olhar a tática, quem estava in loco, a sensação era pior do que na televisão”, argumentou Denílson.

“Os jogadores no início tentaram fazer uma marcação pressão, que não aconteceu porque a Argentina estava confortável. Então, por que não tirar o Vini? Não é o mesmo do Real Madrid. Por que você não tem a personalidade de tirar o Vini no meio do jogo? Qual é o problema? Não sei o problema que o Dorival tinha de tirar o Vini. O próprio jogador sabe quando não joga bem”, acrescentou o comentarista.

Ex-jogador descarta treinador estrangeiro na Seleção

Posteriormente, em participação no programa “Fechamento SporTV”, o ex-jogador falou que o ideal seja que o substituto seja um brasileiro.

“Por que eu acho que um estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira? Porque os números dos títulos que nós temos na Seleção Brasileira estão em evidência. Foram cinco títulos mundiais com treinadores brasileiros”, esclareceu o ex-atacante.

Por isso, em seu entendimento é que Rogério Ceni, atual comandante do Bahia, seja o profissional ideal para assumir o cargo na Seleção Brasileira. Até porque, segundo Denílson, o ex-goleiro não teria receio em tomar decisões difíceis, caso fosse necessário.

Torcedores sofrem punições depois de ataques racistas contra Vini Jr

A Comissão Antiviolência, Xenofobia e Racismo na Espanha estabeleceu uma punição para dois torcedores da Real Sociedad que cometeram preconceito racial contra Vini Jr. A entidade que foi criada para combater manifestações racistas no país, determinou que os criminosos não poderão frequentar âmbitos esportivos por um ano. Além disso, cada um deles terá que pagar uma multa de 4 mil euros (quase R$ 25 mil na cotação atual).

