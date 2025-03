Pedro volta a treinar com o grupo do Flamengo

Pedro já treina com o grupo do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A volta de Pedro está cada vez mais próxima pelo Flamengo. O atacante, afinal, foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (31), após empate com o Internacional, no Maracanã, pela estreia do Brasileirão. Em seu Instagram, o camisa 9 destacou o retorno aos gramados ao lado dos companheiros.

“De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus”, escreveu o camisa 9 em uma postagem no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Pedro, porém, ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores no departamento médico. A expectativa, aliás, é que ele volta a jogar pelo Flamengo em abril, como revelou o técnico Filipe Luís após o jogo contra o Inter, no sábado.

Pedro não entra em campo desde o dia 1º de setembro, quando o Flamengo ainda estava sob comando de Tite. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Corinthians e ele marcou o gol na derrota por 2 a 1.

Em seguida, Pedro se apresentou à Seleção Brasileira e, no dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu.

Mesmo com a lesão, o atacante teve em 2024 a melhor média desde que estreou no profissional. Ele marcou 32 gols em 45 partidas. Em números absolutos, seu melhor ano ainda é 2023, quando marcou 35 vezes em 61 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.