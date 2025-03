Marca ‘limpa’ palavrões de Craque Neto em programa

Apenas uma campanha foi capaz de ‘limpar a boca’ do apresentador Neto durante a apresentação do programa Donos da Bola. O ex-jogador é conhecido pelas suas fortes opiniões no futebol, onde muitas das vezes usa palavrões para se expressar.

Dessa vez, durante comentários sobre dois dos principais clássicos do futebol da última semana, Brasil x Argentina e Corinthians x Palmeiras, o Craque Neto teve seus palavrões ‘limpos’ pela Cif Limpeza Milagrosa, produto que promete limpar mais de 100 superfícies com facilidade.

Geralmente, quando uma palavra que não é permitia nas transmissões da TV, o som do ‘Bip’ aparece no lugar da fala. Dessa forma, o produto utilizou o “CIIIIIIF” para cobrir os palavrões do apresentador, reforçando a sua imagem como especialista em limpeza.

A ação, portanto, gerou repercussão nas redes sociais do apresentador e do programa, com cortes que permitiram que ele falasse de forma descontraída sobre as partidas. Além disso, foi realizada uma inserção de merchandising especial no canal do YouTube do programa, aproveitando a visibilidade de um dos programas esportivos mais populares do país.

Craque Neto na Band

Apresentador de duas programações, o ex-jogador figura como peça-chave do jornalismo esportivo da Band. Não à toa, até mesmo a ‘Rádio Bandeirantes’ aproveita da popularidade do Craque em sua grade de participações. Ele ainda comanda o ‘Apito Final’, que vai ao ar semanalmente, e o tradicional ‘Os Donos da Bola’, com exibições diárias.

A moral é recíproca, e o apresentador chegou a recusar propostas de concorrentes para renovar seu vínculo com a Band até 2028. O ex-jogador recebeu ofertas do SBT, concorrente direta na TV aberta, e da Amazon Prime Video. Contudo, o comunicador optou por dar continuidade em sua história de quase duas décadas na Band.

