Capital anuncia saída de Marcelo Cabo após vice do Candangão 2025

Marcelo Cabo deixa o Capital invicto, com o vice do Candangão 2025 e classificação para a terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Ueslei Costa/CAPITAL SAF)

O Capital está arrumando a casa após o vice do Candangão e anunciou, nesta segunda-feira (31/3), a saída do técnico Marcelo Cabo do comando da equipe. O treinador assumiu o cargo em fevereiro e ficou invicto durante os dez jogos no comando da Coruja, com seis vitórias e quatro empates, além da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e a garantia de calendário para 2026. As partes, porém, optaram por não renovar o vínculo, que ia apenas até o fim do estadual.

Com passagem por Vasco, Goiás, Atlético-GO e outros, Cabo é o segundo treinador do ano a deixar o Capital. Antes dele, Paulinho Kobayashi havia sido demitido em fevereiro após a eliminação para o Brasiliense na Copa Verde, também nos pênaltis.

O novo nome no comando ainda não foi anunciado, mas irá chegar com pouco tempo para treinar antes da estreia na Série D, no próximo sábado (12/4), contra a Aparecidense, no estádio JK.

Confira a nota na íntegra

Comunicado Oficial

O Capital informa que, após o término do contrato, a diretoria e o treinador Marcelo Cabo não irão renovar o vínculo profissional.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão ao treinador Marcelo Cabo, ao preparador físico Gustavo Araújo e ao auxiliar Gabriel Cabo pelos serviços prestados ao clube. Durante sua passagem, a equipe alcançou importantes conquistas, como a classificação para o calendário de 2026 e a chegada à 3ª fase da Copa do Brasil, com um desempenho notável de 6 vitórias e 4 empates, o treinador deixa o comando da equipe de forma invicta.

Agradecemos a todos por sua dedicação e desejamos sucesso nas próximas etapas de suas carreiras.