Vasco embarca rumo a Arequipa; Tchê Tchê projeta estreia na Sul-Americana

Após a vitória de virada sobre o Santos, no último domingo (30), o Vasco já vira a chave para outra competição. Nesta segunda (31), a equipe viajou a Arequipa, no Peru, onde enfrenta o Melgar, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E o volante Tchê Tchê, atual campeão da Libertadores com o Botafogo, projetou a estreia do Vasco no torneio.

Segundo o camisa 3, há ansiedade pela primeira partida, mas o time chega preparado para o confronto de quarta-feira (2 de abril). A bola rola às 19h (de Brasília).

“Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava competições sul-americanas. Acho que a gente está preparado para essa estreia fora de casa. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso”, afirmou ao canal do Vasco no YouTube.

LEIA MAIS: Confira os inscritos do Vasco para a Sul-Americana

Ao entrar em campo no segundo tempo contra o Santos, Tchê Tchê voltou aos gramados após mais de um mês fora. Seu último jogo fora contra o Botafogo, dia 23 de fevereiro, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Assim, o volante perdeu os duelos contra o Flamengo pela semifinal, além de desfalcar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu.

“Bom, eu voltei faz uma semana mais ou menos, nem isso eu acho, mas o pessoal se preparou muito bem. Foram sessões de treino muito fortes, exaustivas para a evolução de todo o grupo. Todo mundo se preparou igual, independente dos que iniciam a partida ou dos que entram no decorrer da partida. Então acho que a gente está muito preparado para as duas competições que se iniciaram”, revelou o volante.

Vasco tem chance na Sula?

Tchê Tchê, então, analisou a Sul-Americana. Ele recordou que muitos dos finalistas recentes dos principais torneios sul-americanos são brasileiros. Dessa forma, segundo ele, o Brasileirão “prepara” para outras competições.

“Bom, a gente sabe que o futebol brasileiro tem um nível muito alto de exigência. Todas as equipes jogando dentro ou fora de casa dão trabalho, são muito bem treinadas, organizadas. Então acho que o nosso futebol e o Brasileirão em si preparam muito para as outras competições, se a gente pegar o retrospecto dos últimos campeões e finalistas dessas competições como os sul-americanos e libertadores são os brasileiros, então acho que é uma boa coisa para a gente se apegar também”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.