Bragantino x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Bragantino e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (31/03), às 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão Série A-2025. Enquanto o time de Bragança Paulista teve um desempenho abaixo do esperado no Paulistão e enfrentou dificuldades nas duas primeiras fases da Copa do Brasil – avançando apenas nos pênaltis contra Sousa e São José –, o Vozão chega embalado. Afinal, conquistou o título estadual, bateu o seu maior rival, Fortaleza.

E a Voz do Esporte fará uma cobertura especial deste jogo, com o seu tradicional pré-jogo começando às 18h30 sob o comando de Christian Rafael, que também estara na narração.

Christian Rafael narra esta patida. Mas a cobeertura ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e as reportagens de David Silva. Confira tudo sobre Bragantino x Cearpa acompanhando a partida com a Voz do Esporte.

