Lucas Sasha destaca força do Fortaleza em casa antes de estreia na Libertadores

Lucas Sasha, jogador do Fortaleza, em coletiva de imprensa nesta segunda (31) - (crédito: Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza inicia, na próxima terça-feira (1º), mais um capítulo de sua história na Copa Libertadores da América. A atual edição, aliás, marcará a terceira vez do Laion na competição continental. O Tricolor do Pici recebe o Racing, da Argentina, na estreia.

O volante Lucas Sasha, titular nas últimas partidas, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (31) e comentou sobre a expectativa para o duelo. Perguntado se a presença de vários jogadores argentinos no elenco tricolor poderia representar uma vantagem na preparação, ele descartou qualquer tipo de facilidade e enalteceu o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

“Eu não creio que isso traga facilidade, porque o Vojvoda e toda a comissão estudam muito, seja contra uma equipe argentina ou brasileira. Eles trabalham bastante e são muito competentes nesse pré-jogo para nos passar todas as informações. Então, por serem argentinos, não acho que isso nos dê qualquer vantagem”, afirmou o meio-campista.

Lucas Sasha destacou a força do time no Castelão

Em sua segunda participação na Libertadores pelo Fortaleza, Sasha vem sendo uma peça importante para o time. Na temporada, o volante soma nove partidas e um gol marcado. Ele reconhece as dificuldades que o Racing pode impor, mas aposta no fator casa para buscar os três pontos na estreia.

“É um jogo muito difícil. Ao meu ver, o Racing é o favorito do grupo. Vem de títulos internacionais importantes e tem bagagem na Libertadores. Então, será um jogo muito complicado para nós, mas sabemos da nossa força dentro do Castelão. Sabemos como é difícil para os adversários jogarem aqui. Precisamos aproveitar esse fator para começar somando pontos dentro de casa”, concluiu.

Pelo Grupo E do torneio, Fortaleza e Racing se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Colo-Colo e Bucaramanga, aliás, se enfrentam no outro duelo do grupo.

