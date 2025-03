Botafogo x Corinthians (sub-20): escalações e onde assistir

Nesta terça-feira (1), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, a bola rola para Botafogo e Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O pontapé inicial está marcado para 18h (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo?

O Glorioso é somente o 14º lugar, com três pontos em 12 disputados. Se não vencer, a zona de rebaixamento vai assombrar ainda mais o time alvinegro. Na última jornada, a equipe perdeu para o Juventude por 2 a 1, fora.

Um provável Botafogo do técnico Rodrigo Bellão: Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Lucyo; Thiago Lauro, Zappelini e Valim; Yarlen, Caniggia e Fortunato.

Como chega o Corinthians?

Pressionado, o Timão está na sétima colocação, com apenas cinco pontos. Vem de um empate sem gols, com o Cuiabá, em casa. Agora, precisa, portanto, de uma resposta mais contundente à Fiel.

O técnico Orlando Ribeiro deve apostar na seguinte formação. A saber: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão.

Onde assistir?

O SporTV (tv fechada) transmite a peleja.

