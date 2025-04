Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG visita o Cienciano e encara a altitude de Cusco nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela estreia na Copa Sul-Americana 2025. O confronto é válido pelo Grupo H do torneio, que também conta com Caracas, da Venezuela, e Deportes Iquique, do Chile. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Cienciano

A equipe peruana já conquistou a Copa Sul-Americana em 2003, quando venceu o River Plate na decisão. Agora, porém, retorna ao torneio após cair na fase preliminar em 2022 e 2023. Nesta edição, o Cienciano avançou à fase principal após eliminar o Deportiva Tarma nos pênaltis na primeira fase, por 6 a 5.

No campeonato peruano, porém, o clube conquistou apenas cinco pontos em cinco jogos e está na 14ª posição. O meia Christian Cueva, de 33 anos, que já atuou por Santos e São Paulo no futebol brasileiro, integra o elenco do Cienciano. Porém, não é titular absoluto e é dúvida para o duelo.

Como chega o Atlético-MG

Campeão do Campeonato Mineiro na temporada, o Galo, porém, não estreou com o pé direito no Brasileirão 2025. Afinal, perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no último sábado, em Porto Alegre. Rony fez o gol da equipe alvinegra.

O desafio na estreia na Sul-Americana será grande, afinal, também terá a altitude de Cusco, de quase 3.400m, como adversária. O Galo, aliás, segue sem poder contar com três jogadores, todos lesionados: Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda).

CIENCIANO x ATLÉTICO-MG

1ª rodada da Copa Sul-Americana 2025 – Grupo H

Data e horário: terça-feira, 01/04/2025, às 21h30h (de Brasília)

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru

CIENCIANO: Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada e Arias; Benites, Gómez, Ramúa e Romagnoli; Gentile e Garcés. Técnico: Cristian Leonel Díaz

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)

Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)