Corinthians se reapresenta e Yuri Alberto trabalha normalmente

Um dia após sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians já retornou aos trabalhos no CT Joaquim. O elenco do Timão retornou de Salvador logo após o empate contra o Bahia. Os jogadores ficaram no hotel do clube e já iniciaram as atividades para o duelo contra o Huracán-ARG, pela Sul-Americana.

Os atletas que atuaram no máximo 45 minutos realizaram atividades técnicas no campo. Yuri Alberto, substituído no intervalo por conta de dores, treinou normalmente e não preocupa o departamento médico. Ramón Díaz optou por preservar o atacante na partida contra o Tricolor para preservar o jogador, que era o único titular da final do Paulista a começar a partida em Salvador.

Já os titulares contra o Bahia realizaram trabalhos na parte interna, para evitar desgastes. Antes da estreia na Sula, o Corinthians fará apenas um treinamento, nesta terça (01). O Timão encara o Huracán na quarta (02), às 19h, na Neo Química Arena.

