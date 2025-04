Ronaldo nega rivalidade com Ednaldo e explica trabalho na Conmebol

Na noite desta segunda-feira (31), Galvão Bueno estreou o seu novo programa na Rede Bandeirantes. “Galvão e Amigos” reuniu o narrador junto com Casagrande, Falcão e Mauro Naves, que receberam a visita do ex-jogador Ronaldo.

Parceiro de Galvão em transmissões de Copas do Mundo, Ronaldo comentou sobre sua desistência de concorrer a presidência da CBF. O ex-jogador negou que possui uma rivalidade com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, mas não deixou de fazer críticas ao seu trabalho.

“Tentei me eleger e não foi possível. Mas não vou ser oposição por oposição, reclamar de tudo. Quero que o Ednaldo saiba não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele. O futebol precisa de investimento e de recuperar o tempo perdido, pois está parado há muito tempo. Eu queria mudar isso, mas o que eu realmente quero é que o Ednaldo saiba que a perspectiva do futuro é pior do que o momento atual. Não estamos investindo nos jovens, não estamos preparando treinadores nem no futebol feminino. Espero ajudar e estou disposto a isto”, pontuou.

Na última semana, Ronaldo ganhou destaque ao participar de uma força-tarefa da Conmebol para combater o racismo. O Fenômeno acredita que a comissão conseguirá promover mudanças neste quesito e que criará regras rigorosas para trabalhar pela causa.

“Aceitei um convite da Conmebol para uma comissão contra violência e racismo. Fui chamado para a reunião de discussão, que contou com vários ex-jogadores, e todos nós temos o compromisso de promover mudanças e reagir a essas questões que afetam o futebol. Nesse comitê, vamos usar a tecnologia e criar regras rigorosas para os racistas, com o objetivo de banir a discriminação”, ressaltou.

