Eric Ramires valoriza empate do Bragantino dentro de casa: ‘Sempre importante’

O Bragantino estreou com um empate, dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (31), o Massa Bruta saiu atrás no marcador, mas conseguiu a recuperação ao longo do jogo e igualou placar em 2 a 2 já nos acréscimos do segundo tempo.

Eric Ramires foi o autor do gol que evitou a derrota do Touro na estreia. O volante apontou que o foco era na vitória para começar bem o Brasileirão, mas a atuação do time na primeira etapa fez com que a rota fosse que ser reajustada e a equipe buscou um ponto importante dentro do torneio.

“É claro que a gente queria os três pontos, começar o campeonato com triunfo. Mas, infelizmente, não fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, conseguimos nos impor, colocamos nosso jogo em prática. Infelizmente, não conseguimos os três pontos. Mas um ponto, no Brasileiro, é sempre importante”, ressaltou, em entrevista ao canal Premiere.

Agora o Bragantino concentra suas forças na próxima partida. No domingo (06), o Massa Bruta vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 16h.

