Mário volta ao Rio mais cedo para conduzir buscas por novo treinador do Fluminense

Mário Bittencourt espera conta com um novo treinador no Fluminense até domingo, na segunda rodada do Brasileirão

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou ao Rio de Janeiro mais cedo, logo após a derrota para o Fortaleza, no último sábado (29). Afinal, o mandatário será um dos responsáveis por conduzir as negociações na busca por um novo treinador depois da demissão de Mano Menezes. A informação é do portal “ge”.

Isso porque a princípio o mandatário iria para Manizales, na Colômbia, onde o Tricolor enfrenta o Once Caldas, na terça, pela Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). No entanto, com a saída do comandante, teve que retornar para se reunir com a cúpula tricolor para agilizar o processo da chegada de um substituto.

Até o momento, não há um nome concreto, mas alguns foram ventilados e demonstraram interesse em ouvir uma proposta e conversar com o clube. Entre eles, estão Fernando Diniz, Sampaoli e Renato Gaúcho. Dorival Júnior, por sua vez, acabou de sair da Seleção Brasileira e também é uma possibilidade de mercado.

O intuito da diretoria é concluir as negociações até a segunda rodada do Brasileirão, quando o Fluminense mede forças com o Bragantino, no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O prazo máximo será para o duelo com o San José, pela Sul-Americana, também no Rio.

Por fim, caberá ao novo treinador indicar um novo preparador físico. Afinal, Flávio de Oliveira, contratado recentemente, deixou o clube junto com Mano Menezes. Antes dele, Marcos Seixas havia aceitado uma proposta do futebol mexicano.

