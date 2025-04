Primeira rodada do Brasileirão perde em audiência para medalhão da Globo

A Globo voltou a liderar o horário nobre da TV no último domingo (30) ao exibir uma edição especial do “Domingão com Huck”. O canal apostou num especial com os elencos do remake de ‘Vale Tudo’ e da novela ‘Mania de Você’ e colheu os resultados com 14 pontos de média na Grande São Paulo. A audiência superou números da estreia do Campeonato Brasileiro na Record TV, que liderou o período por vezes consecutivas durante o Paulistão, em 56%.

A estratégia da Globo de investir na divulgação de sua nova produção mostrou-se eficaz, refletindo-se nos índices de audiência. Enquanto a Record TV, mesmo com a transmissão de Vasco x Santos, não conseguiu superar os números da concorrente e alcançou nove pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

Os dados do IBOPE no Rio de Janeiro refletem uma derrota ainda maior. Luciano Huck conseguiu 17 pontos de audiência no segundo mercado mais importante, enquanto o triunfo cruz-maltino sobre o Alvinegro praiano atingiu apenas oito. Na capital fluminense, cada ponto equivale a 177 mil telespectadores.

Brasileirão na Globo

A emissora da família Marinho apostou na transmissão de Palmeiras e Botafogo, às 16h, para estreia desta edição do Brasileirão. Os números também superaram à concorrente, marcando 15 pontos de audiência e ficando 50% acima da faixa em relação aos quatro últimos domingos. No Rio, a audiência atingiu 20 pontos.

Record aplica baile com Paulistão

O revés não é habitual para Record, que acostumou-se a superar a concorrência nos domingos com as transmissões do Paulistão. A emissora já havia se imposto diante da Globo em praticamente toda fase do mata-mata, mas garantiu o recorde no clássico do título corintiano.

A transmissão, narrada por Cléber Machado, registrou média de 26,8 pontos na Grande São Paulo, com picos de 31 pontos, superando – em muito – a programação da Globo por 26 pontos no horário. Tamanha diferença não era registrada desde 10 de março de 1998, ainda com a exibição ‘Ratinho Livre’.

Durante o período com bola rolando, das 21h35 às 23h47, a emissora alcançou mais de 50% de participação nos televisores ligados. Mantendo a liderança da região até o final do jogo. No mesmo intervalo, a Globo exibia o penúltimo capítulo da novela “Mania de Você” e o “BBB 25”, que registraram 14 pontos de audiência. O SBT obteve 2,2 pontos, enquanto a Band e RedeTV! registraram 0,3 ponto cada.

