Marcão fala sobre preparação do Fluminense para estreia: ‘Conversa importante’

O Fluminense estreia, nesta terça-feira (1), pela Sul-Americana, diante do Once Caldas, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília). Assim, após a demissão de Mano Menezes, caberá a Marcão comandar a equipe carioca, de forma interina, antes da chegada de um novo nome para o restante da temporada.

Dessa forma, o profissional ressaltou que com o curto período e uma viagem longa, a conversa foi imprescindível para ganhar tempo e ajustar aspectos importantes.

“Muita mensagem, conversa, vídeo. O que falei para eles na hora do vídeo, da palestra, da gente ganhar tempo. Temos uma viagem longa. A conversa é importante, o vídeo, treinamos aqui. Conversamos muito para ajeitar algumas coisas que entendemos que serão importantes. Um jogo difícil, mas com a confiança de que nossos guerreiros vão fazer um grande jogo e levar pontos importantes para o Rio”, disse à FluTV.

“É um time de massa, de camisa (Once Caldas). Sem falar na altitude, que dificulta bastante. Tentar controlar as ações e tentar tirar as transições deles, diminuindo o campo. Espero que a gente consiga neutralizar as principais peças do adversário para fazermos o nosso jogo. Alegre e com responsabilidade para representar bem a nossa camisa”, completou.

Diante disso, o ex-jogador e ídolo tricolor tem um jejum a quebrar. Afinal, o Fluminense não vence com ele no comando há cinco partidas. São três derrotas e dois empates no período. O último triunfo tricolor com Marcão à beira do campo foi no Campeonato Carioca de 2024, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

