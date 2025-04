De Messi a Tom Brady: convidados e polêmicas do festão de 50 anos de David Beckham

David Beckham, ex-futebolista inglês, iniciou as celebrações de seu 50º aniversário com uma festa luxuosa em Miami, realizada no restaurante Cipriani Downtown. O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo sua esposa, Victoria Beckham, e os filhos Romeo, Cruz e Harper – o filho mais velho não compareceu. Mas foram os registros com astros do esporte que mais chamaram atenção.

Entre os convidados ilustres estavam figuras proeminentes do esporte, como Lionel Messi, Tom Brady e Shaquille O’Neal. Beckham compartilhou fotos do evento em suas redes sociais, incluindo uma imagem ao lado de Brady e O’Neal, na qual brincou sobre sua estatura: “Me sinto tão pequeno”.

Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, todos jogadores do Inter Miami, também marcaram presença. Mas o evento não se restringiu apenas a astros do esporte. Nomes como o cantor Marc Anthony e os atores Justin Theroux e Fisher Stevens estiveram primeira das muitas celebrações.

O aniversário de David Beckham

Um dos nomes mais simbólicos do futebol inglês decidiu iniciar as celebrações do ‘cinquentão’ com um mês de antecedência. A promessa, porém, é que as celebrações devem se estender até o dia oficial da virada de ano do astro: 2 de maio.

Victoria Beckham expressou sua alegria nas redes sociais, descrevendo o evento como “o primeiro de muitos” em comemoração ao marco do marido, com quem divide a vida desde 1999.

“Que maneira de começar a primeira de muitas comemorações para David, cercada de amigos e familiares… Beijos de Miami!”, escreveu Victoria. A publicação, aliás, joga um balde de água fria na suposta crise do casal após um suposto affair do ex-jogador com sua assistente.

Ausência polêmica

O ‘desfalque’ do filho mais velho do casal, Brooklyn, levantou rumores sobre insatisfações com o suposto caso de traição e logo virou polêmica na mídia. Contudo, segundo fontes próximas à família, o primogênito em sua residência em Los Angeles durante o evento em Miami. A razão para a ausência do casal é que a celebração realizada não foi a principal festa planejada pelo craque e ele estará na grande festividade oficial, cuja data ainda não foi divulgada.

Especulações anteriores também sugeriam possíveis tensões entre Nicola Peltz, namorada de Brooklyn, e sua sogra, Victoria Beckham. No entanto, a ausência do casal na recente celebração parece estar relacionada apenas ao calendário de eventos planejados pela família.

