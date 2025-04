Corinthians x Huracán: onde assistir, escalações e mais

Eliminado na Libertadores, o Corinthians deu a volta por cima com o título paulista e chega embalado para a estreia na Sul-Americana. O Timão encara o Huracán, da Argentina, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos. Assim, busca uma vitória para estrear com o pé direito.

Corinthians e Huracán já se enfrentaram quatro vezes na história. Entretanto, nenhuma partida ocorreu em competições oficiais. Assim, o Timão venceu dois amistosos, em 1930 e 2010, e perdeu apenas um, em 1939. Já em 1936, as equipes empataram por 1 a 1.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming disponível em aplicativo ou site).

Como chega o Corinthians?

Após conquistar o título paulista e encerrar o jejum de quase seis anos, o Corinthians chega embalado para a estreia na Sul-Americana. O Timão poupou os titulares no empate por 1 a 1 com o Bahia, no domingo (30), pela 1ª rodada do Brasileirão, e terá força máxima para a partida contra o Huracán. Ou quase máxima, já que Yuri Alberto é dúvida e Rodrigo Garro deve ser preservado.

Como chega o Huracán?

Terceiro colocado do Campeonato Argentino, o Huracán vive uma boa fase na temporada e promete fazer um jogo duro contra o Corinthians. O time comandado pelo veterano treinador argentino Frank Kudelka, de 64 anos, terá o desfalque do centroavante Eric Ramírez, que cumprirá suspensão por causa da expulsão pelo Gimnasia La Plata, em 2023. Matías Tissera e Ramón Ábila disputam a vaga.

Corinthians x Huracán

Sul-Americana – 1ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 02/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil; Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Matías Tissera (Ramón Ábila). Técnico: Frank Kudelka

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

