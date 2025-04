Hugo Souza sofre lesão e desfalca Corinthians por um mês

O Corinthians terá um desfalque de peso para a estreia na Sul-Americana. Um dos destaques da equipe desde o ano passado, o goleiro Hugo Souza foi diagnosticado com uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita, segundo a “ESPN”. Assim, ele desfalcará o Timão por cerca de um mês.

Hugo Souza já iniciou o tratamento no departamento de fisioterapia e já faz trabalhos específicos desde o fim do Paulistão. Dessa forma, o retorno do goleiro é previsto para acontecer até o fim de abril.

O problema muscular surgiu no empate com o Guarani, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Mesmo assim, foi realizado um tratamento conservador que aliviou o incômodo. Hugo Souza disputou o mata-mata e teve papel decisivo na final, quando defendeu dois pênaltis do Palmeiras.

Na estreia no Brasileirão, Matheus Donelli foi escolhido para substituir o goleiro e deve iniciar novamente uma partida diante do Huracán, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

