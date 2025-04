Inter sofre punição com três jogos sem público longe de casa por racismo

A CBF informou, na última segunda-feira (31/03), que pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma punição preventiva ao Inter após denúncia de racismo em jogo contra o Sport. Assim, o pedido da Confederação Brasileira de Futebol baseava-se em três jogos sem público e longe de Porto Alegre até o julgamento do episódio. Em comunicado, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou que encaminhou a documentação exigida pelo STJD, que acatou a solicitação e concretizou a sanção ao Colorado.

Portanto, a CBF reivindicou a abertura de uma investigação do suposto ato racista de um torcedor do Inter.

“Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol”, frisou Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol.

Na reta final do embate, as jogadoras do Leão da Ilha relataram o ato racista. No caso, o lançamento de uma casca de banana da arquibancada para o banco de reservas. O empate em 2 a 2, que ocorreu no Sesc Campestre, na zona leste do Porto Alegre, teve a transmissão da TV Brasil. Os registros da emissora, aliás, mostram a quarta árbitra Andressa Hartmann apreendendo o pedaço da fruta para registrá-lo em súmula.

Confira a nota da CBF

“Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos.

A entidade pediu também punição preventiva ao clube gaúcho, caso seja confirmado a agressão racista. No pedido de abertura do inquérito, a CBF requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.

O episódio foi registrado pelas câmeras da TV Brasil. Nas imagens da emissora, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço de banana para registrar o caso em súmula após a reclamação das atletas do Sport.

“Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolera casos de racismo no esporte.

O combate ao racismo é uma das prioridades da CBF, a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de preconceito.”

O Inter se posicionou após denúncia de racismo pelo Sport. O Colorado comunicou que já identificou o suspeito de cometer ato de preconceito. Inclusive, o clube gaúcho também assegurou que buscará tomar as decisões adequadas. Por sinal, prestou solidariedade ao adversário pernambucano.

Veja a nota do Inter

“O Sport Club Internacional informa que, diante da gravidade dos fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira (31/03), durante o jogo contra o Sport, pelo Brasileirão Feminino, conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis. O Clube do Povo solicitou, com urgência, as imagens ao local da partida para encaminhá-las aos órgãos competentes, a fim de contribuir com a apuração.

A Instituição reitera seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirma seu compromisso inegociável na luta contra todas as formas de preconceito, mantendo-se firme na promoção de um ambiente de respeito e igualdade dentro e fora de campo.

O Sport Club Internacional se solidariza com a equipe do Sport Recife, colocando-se ao seu lado na busca pela apuração dos fatos e no combate à discriminação. O futebol deve ser um exemplo de inclusão e respeito, dentro e fora das quatro linhas.”

Através de publicação nas redes sociais, o Sport repudiou as práticas de preconceito racial e fez um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Com isso, a Delegacia de Intolerância conduzirá as investigações sobre o episódio.

Confira o comunicado do Sport em protesto por ato racista de torcedor do Inter

“O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (31), em Porto Alegre.

Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável.

Imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido.

É inaceitável que, em pleno 2025, ainda sejamos confrontados com episódios como esse. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade — nunca de ódio e intolerância.

O Sport Club do Recife prestará total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.