Once Caldas x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Fluminense fará sua estreia na Sul-Americana 2025, após a derrota para o Fortaleza, no Brasileirão. Assim, nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Once Caldas (COL), no Estádio Palogrande, em Manizales. O Tricolor demitiu o técnico Mano Menezes no último sábado (29) e segue na busca por um novo comandante. Enquanto isso, Marcão, auxiliar permanente, será o treinador.

A Voz do Esporte trará todas as emoções do embate, ao vivo, a partir das 20h. E a seleção já está escalada. A saber: Aldo Luiz vai narrar a peleja. Rodrigo Seraphim está pronto para enriquecer a transmissão com seus comentários e conhecimento de futebol. Por fim, Pedro Rigoni, na reportagem, trará os detalhes deste encontro entre cafeteiros e brazucas.