Na volta à Colômbia, Cano, do Fluminense, reencontra maior vítima da carreira

O Fluminense se prepara para a estreia na Sul-Americana, que representará o retorno de Cano à Colômbia. Por lá, o atacante terá pela frente a maior vítima de sua carreira, o Once Caldas, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Palogrande. No total, até o momento, o argentino já estufou a rede do adversário em onze oportunidades. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que os tentos foram por dois clubes diferentes, em apenas 13 partidas. Dois deles pelo Deportivo Pereira e nove enquanto defendia o Independiente Medellín, clube do qual é o maior artilheiro.

O Once Caldas, porém, divide a liderança da lista de vítimas do atacante com o Millonarios, também da Colômbia (11 gols). Na sequência, completam o Top 5 mais três equipes do país: Atlético Nacional (9 gols), o Junior Barranquilla (9 gols) e o Deportivo Cali (8 gols).

Quando o assunto é o futebol brasileiro, a maior vítima de Cano segue sendo o rival Flamengo. Afinal, já foram oito gols desde que chegou ao país, sendo um pelo Vasco e sete com a camisa do Fluminense.

Por outro lado, o retrospecto do argentino contra o Once Caldas não é satisfatório. Até porque foram apenas duas vitórias em 13 jogos contra o adversário, com cinco empates e seis derrotas.

Por fim, de acordo com o regulamento da Sul-Americana, o líder de cada chave se classifica para as oitavas de final. Os segundos, por sua vez, disputam a fase de playoffs contra um dos terceiros lugares da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.