Palmeiras faz último treino no Brasil antes de viagem ao Peru; Gómez pode retornar na Libertadores

O Palmeiras realizou nesta terça-feira (1) o último treino na Academia de Futebol antes da viagem ao Peru, onde enfrentará o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), de quinta (3), pela estreia da equipe na Libertadores. A novidade deve ser a volta de Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão no joelho direito.

A delegação almoçou no centro de excelência e viaja ainda na tarde desta terça. Na quarta, realiza o último treino, desta vez no CT da seleção peruana, finalização a preparação para o duelo pela competição continental.

Como dito, Gustavo Gómez mais uma vez participou das atividades junto com os companheiros e pode ser titular contra o Sporting Cristal. Recém-chegado, Micael substitui-o enquanto o capitão estava lesionado.

Por outro lado, Maurício e Paulinho devem continuar fora. Nos últimos dias, a dupla fez a primeira parte do trabalho com o plantel na função de curingas, afinal exige menor contato físico. Em seguida, cumpriu cronogramas de recuperação. Marcos Rocha, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno seguem no departamento médico.

Em solo peruano nesta quarta, o técnico Abel Ferreira vai definir a escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal. O treinador tem duas dúvidas: se retorna com Gustavo Gómez no lugar de Micael e se mantém a dupla Lucas Evangelista e Richard Ríos no meio de campo, que atuou bem contra o Botafogo, no último domingo.

Dessa maneira, o Palmeiras deve ser escalado com a seguinte formação: Weverton; Mayke, Murilo, Gómez (Micael) e Piquerez; Lucas Evangelista (Emi Martínez), Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras está no Grupo G da Libertadores com Sporting Cristal (PER), Cerro Porteño (PAR ) e Bolívar (BOL).

